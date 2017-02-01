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01.02.2017 13:40

Комитет по культуре и искусству Мурманской области проводит конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций на проведение выездных выставок

Комитет по культуре и искусству Мурманской области объявляет прием заявок на участие в конкурсе на право получения в 2017 году субсидии из областного бюджета на оказание услуг по организации и проведению выездных выставок.

Соискателями на получение субсидии в размере до 500,0 тыс. рублей могут выступать социально ориентированные некоммерческие организации Мурманской области, осуществляющие деятельность в сфере культуры и искусства.
На конкурс выставляется один лот, включающий предоставление услуг по организации и проведению цикла выездных художественных выставок, посвященных 80-летию со дня образования Мурманской области и пропагандирующих средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства  исторические достижения  региона в различных направлениях деятельности,  популяризирующих традиции и новаторство в области культуры.
Заявки на участие в конкурсе принимаются  до 14 марта 2017 года в Комитете по культуре и искусству Мурманской области (183038, г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 3).  Контактное лицо – Анисимова Ольга Васильевна, тел. (8152) 486-595.
Условия  проведения конкурса, формы документов, предоставляемых претендентами на получение субсидии, утверждены приказом Комитета по культуре и искусству Мурманской области № 308 от 30.12.2016 и размещены на сайте Комитета в разделе «Документы».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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