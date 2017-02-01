В Архангельской области прошел чемпионат СЗФО по лыжным гонкам

С 25 по 29 января 2017 года сборная команда Мурманской области по лыжным гонкам успешно выступила на Чемпионате СЗФО России в д.Кононовская ,Архангельской области.

В связи с 33-градусными морозами в первый день соревнований гонки были перенесены. Во второй соревновательный день лыжники выступали в спринте классическим стилем. Среди мужчин Гребенько Александр (Мурманск) прошел в финал и занял 6 место. У женщин в финале выступала Неустроева Анна (Ковдор), ее результат – 4 место.

В индивидуальной гонке на дистанции 10км классическим стилем Белая Анна (Мончегорск) становится Чемпионкой Северо-Западной зоны , в десятку сильнейших вошла Бурянина Екатерина (Мончегорск) - 9 место .

На дистанции 10км свободным стилем Белая Анна показывает второй результат и становится серебряным призером соревнований. Костыгова Яна (Мончегорск) занимает 7 место, Бурянина Екатерина (Мончегорск) – 8 место.

В последний день соревнований проходила женская эстафета 4 х 3км.

Команда Мурманской области в составе:

Неустроевой Анны(Ковдор), Буряниной Екатерины (Мончегорск),

Костыговой Яны (Мончегорск), Белой Анны (Ковдор) завоевала 2 место.

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области