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01.02.2017 13:20

В Архангельской области прошел чемпионат СЗФО по лыжным гонкам

С 25 по 29 января 2017 года сборная команда Мурманской области по лыжным гонкам успешно выступила на Чемпионате СЗФО России в д.Кононовская ,Архангельской области.

В связи с 33-градусными морозами в первый день соревнований гонки были перенесены. Во второй соревновательный день лыжники выступали в спринте классическим стилем. Среди мужчин Гребенько Александр (Мурманск) прошел в финал и занял 6 место. У женщин в финале выступала Неустроева Анна (Ковдор), ее результат – 4 место.
В индивидуальной гонке на дистанции 10км  классическим стилем Белая Анна (Мончегорск) становится Чемпионкой Северо-Западной зоны , в десятку сильнейших вошла Бурянина Екатерина (Мончегорск) - 9 место .
На дистанции 10км свободным стилем Белая Анна показывает второй результат и становится серебряным призером соревнований. Костыгова Яна (Мончегорск) занимает 7 место, Бурянина Екатерина (Мончегорск) – 8 место.
В последний день соревнований проходила женская эстафета 4 х 3км.
Команда Мурманской области в составе:
Неустроевой Анны(Ковдор), Буряниной Екатерины (Мончегорск),
Костыговой Яны (Мончегорск), Белой Анны (Ковдор) завоевала 2 место.

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области
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