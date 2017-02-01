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01.02.2017 13:00

Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока России совместно напишут «Народную программу: КОРЕННЫЕ - 2021»

1 февраля 2017 года Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации объявит о сборе предложений в «Народную программу: КОРЕННЫЕ - 2021». В составлении стратегического документа «Народная программа: КОРЕННЫЕ - 2021», который будет рассчитан на четыре года, примут участие лидеры региональных, этнических объединений и общественные деятели 28 российских субъектов. 

По мнению президента Ассоциации, процесс защиты прав коренных народов на сегодняшний день должен перейти на новый уровень. «Мы консолидируем наши усилия для пересмотра – корректировки основных решений по вопросам коренного населения Севера, Сибири и Дальнего Востока. За 27 лет работы нашей Ассоциации сделано немало. Сегодня очень много аспектов, говорящих о так называемой «перезагрузке». Это и экономические, и общественно-политические факторы; влияние стремительно развивающегося современного общества. Мы готовы принять вызовы времени и акцентировать свое внимание на темах сохранения традиционного уклада жизни, экологической безопасности, грамотного использования природных ресурсов и многом другом. Мы – коренные малочисленные народы, очень разные, но мы едины в нашем северном мировоззрении, это и есть наше главное преимущество и наша сила. Полярность взглядов, мнений должны привести к успешному результату в сохранении наших народов», - подчеркивает Григорий Ледков. 

Источник: Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ
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