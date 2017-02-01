Житель г. Мурманска понесет уголовную ответственность за кражу

В дежурную часть обратился за помощью местный житель 1961 года рождения с заявлением о краже принадлежащего ему имущества. Потерпевший рассказал полицейским, что из помещения общего тамбура квартир в доме по улице Зои Космодемьянской неизвестный похитил надувную резиновую лодку стоимостью 15 тысяч рублей.

В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что хищение было совершено путем свободного доступа и определили круг возможных подозреваемых. В результате оперативно-разыскныых мероприятий выяснилось, что к преступлению причастен неработающий, ранее многократно судимый, в том числе за кражу, грабеж и угон автомобиля, сын потерпевшего 1987 года рождения.

Подозреваемого задержали, похищенное было обнаружено и изъято. По факту кражи следователем возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области