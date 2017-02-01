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01.02.2017 12:00

В Доме молодежи – SOS в г. Мурманске прошла встреча выпускников

В Доме молодежи – SOS в г. Мурманске прошла встреча выпускников Детской деревни – SOS Кандалакша, поступивших в профессиональные образовательные организации  г. Мурманска.

В теплой, уютной, домашней обстановке, собрались ребята, которые уже начали  самостоятельную, взрослую жизнь. Выпускники поделились новостями, вспомнили  радостные и важные моменты своей жизни в Детской деревне и Доме молодежи. Участники были рады увидеть друг друга, ведь за всей повседневной суматохой взрослой жизни, занятиями, работой, бытовыми делами, возможностей для подобных встреч у них теперь не так уж много. Участие во встрече принимал и.о. директора Детской деревни – SOS Кандалакша  И.И. Посацкий.
Судьбы выпускников складываются по-разному. Кто-то с упоением наслаждается обретенной свободой, кто-то до сих пор с трудом делает необходимые шаги к принятию окружающего мира, кто-то с головой погружен в обустройство собственного жилища, а кто-то даже готовится к появлению на свет новой жизни. Но никто из них не забывает о прошлом. И в этот зимний вечер, добрые и немного грустные взгляды выпускников были обращены на детские фотографии и видеоролики из Детской деревни – SOS Кандалакша. С теплотой в голосе вспоминались SOS-мамы и воспитатели Дома молодежи. Благодаря таким встречам выпускники понимают, что они не одни в этом мире,  и им есть к кому обратиться за помощью и поддержкой.
Всего в Мурманской области действуют 8 служб сопровождения выпускников, а также  Координационный центр по постинтернатному сопровождения и социальной адаптации лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданный в 2016 года на базе ГОБУ «Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник». Адреса служб сопровождения размещены на сайте «Дети-Мурман.ру».

Министерство образования и науки Мурманской области
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