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01.02.2017 11:45

В Снежногорске полицейские возбудили уголовное дело по факту причинения вреда здоровью

В полицию из медицинского учреждения поступила информация о ножевом ранении жителя Снежногорска 1964 года рождения. Мужчина был опрошен участковым уполномоченным полиции. Потерпевший рассказал полицейскому, что колото-резаную рану ему причинила знакомая, у которой он находился в гостях. Травмы, полученные северянином, были квалифицированы экспертом как легкий вред здоровью.

Подозреваемая в причинения вреда здоровью была опрошена полицейскими. Ранее не судимая безработная жительница Снежногорска 1978 года рождения рассказала, что ударила кухонным ножом своего знакомого в грудь в ходе ссоры, возникшей в процессе совместного распития спиртных напитков. Мужчина ее оскорбил, и хозяйка квартиры решила наказать обидчика.

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Жительница Снежногорска находится под подпиской о невызде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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