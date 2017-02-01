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01.02.2017 11:30

В Оленегорске ночью горела квартира

01 февраля 2017 года в 04 часа 16 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 53/а. В результате пожара огнём поврежден диван на площади 2 кв.м., оплавился телевизор на площади 1 кв.м., закопчены стены и потолок в комнате по всей площади. Спасено 2 человека. На месте пожара работало одно  пожарно-спасательное подразделение (8 человек личного состава, 3 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.


Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»
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