В Оленегорске ночью горела квартира

01 февраля 2017 года в 04 часа 16 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 53/а. В результате пожара огнём поврежден диван на площади 2 кв.м., оплавился телевизор на площади 1 кв.м., закопчены стены и потолок в комнате по всей площади. Спасено 2 человека. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (8 человек личного состава, 3 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.



Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»