Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
01.02.2017 18:00

Более 100 старшеклассников Мурманской области приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по английскому языку

Подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, в котором приняли участие 106 старшеклассников Мурманской области. Олимпиада по английскому языку уже не первый год является самой массовой, несмотря на возрастающую сложность заданий и высокую конкуренцию среди участников.

Жюри регионального этапа отметило, что в этом году участники были особенно успешны в конкурсе письменной речи, продемонстрировали богатство словарного запаса и уверенное владение навыками общения на английском языке в состязаниях устного тура.

Победителями и призерами олимпиады по английскому языку стали учащиеся школы № 36, гимназий № 1, 3, 5, 7 и 9 Мурманска, Мурманского академического лицея, школы № 276 г. Гаджиево, школы № 11 и гимназии № 1 Североморска, апатитских школ № 5 и № 10, школы № 7 Кировска, школы № 8 Мончегорска, школы № 2 Кандалакши и школы № 4 Оленегорска.


/ Министерство образования и науки Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.09
Евро = 64.29
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.