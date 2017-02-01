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01.02.2017 09:45

Около 44,5 тыс. исследований провел диагностический отдел Мурманской облветлаборатории в 2016 году

Диагностический отдел был организован на базе Мурманской облветлаборатории в 2002 году.

Основной задачей отдела является проведение лабораторных исследований современными методами, позволяющими обеспечить своевременную диагностику и профилактику болезней животных, птиц, рыб, в том числе, общих для человека и животных.

В работе используются различные методы диагностических исследований: бактериологические, серологические, метод иммуноферментного анализа, люминесцентная микроскопия, также проводятся исследования на напряженность иммунитета к болезни Ньюкасла и грипп птиц, для постановки диагноза на лептоспироз используются 15 штаммов лептоспир.

В 2016 году в отдел поступило 28015 проб материала, по которым проведено 44454 исследований. Они касались бактериальных болезней животных и рыб, вирусных болезней млекопитающих животных и птиц. Исследования проводились на бактериальные и вирусные болезни серологическими методами, на паразитарные болезни животных (протозоозы) и санитарно-зоогигиенические показатели. Проведено 386 гематологических исследований.


/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /
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