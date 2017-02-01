В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 февраля.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



С 9 ЧАСОВ 30 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 1 ФЕВРАЛЯ

пр. Кольский, 38



С 9 ЧАСОВ 1 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 2 ФЕВРАЛЯ

ул. Копытова, 25



С 9 ЧАСОВ 1 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 3 ФЕВРАЛЯ

ул. Героев Рыбачьего, 17, 22



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 20.00 ул. Максима Горького, 14

ул. Советская, 14



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Генерала Щербакова, 4, 6, 8

ул. Свердлова, 48, 50, 54



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 13.00 ул. Свердлова, 46а



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.





/ Администрация города Мурманска /