Заполярный край присоединился к Всероссийской акции "Неделя безопасного Рунета"

Яков Осетров.

"Неделя безопасного Рунета" стартовала в областной детско-юношеской библиотеке. Акция всероссийская. В заполярной программе - подвижные интеллектуальные игры - квесты, викторины, а также общение со взрослыми пользователями глобальной сети, которые хорошо знают, что сёрфинг на просторах Интернета может быть не только полезным - для общего развития, но и опасным. В числе коварных ловушек, например, фишинг.

Сотрудник медиатеки Мурманской областной детско-юношеской библиотеки Наталья Абросимова: "Когда приходит "Письмо счастья", он открывает и все его персональные данные пропадают с компьютера. Дети часто этого не знают. Или, допустим, их приглашает кто-то на встречу. Ребенок может пойти и мы понимаем, что может в итоге случиться. Поэтому предупреждаем - если ты даже не доверяешь родителям, взрослым - собери компанию из 10 человек друзей".





