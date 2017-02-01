Заполярный край присоединился к Всероссийской акции "Неделя безопасного Интернета"

Яков Осетров.

Заполярье присоединилось к Всероссийской акции "Неделя безопасного Интернета" - она стартовала в Мурманске, в областной детско - юношеской библиотеке. В программе - подвижные интеллектуальные игры - квесты, викторины, а также неформальное общение со взрослыми пользователями, которые хорошо знают, что прогулки на просторах Интернета могут быть опасными, и в силу своего опыта способны предостеречь от коварных ловушек в сети. Например, от фишинга.

Сотрудник медиатеки Мурманской областной детско-юношеской библиотеки Наталья Абросимова: "Когда приходит "Письмо счастья", он открывает и все его персональные данные пропадают с компьютера. Дети часто этого не знают. Или, допустим, их приглашает кто-то на встречу. Ребенок может пойти, и мы понимаем, что может в итоге случиться. Поэтому предупреждаем - если ты даже не доверяешь родителям, взрослым - собери компанию из 10 человек друзей".

Хотя в Интернете много подводных камней, в XXI веке - его вряд ли можно запретить, поэтому лучший способ сделать глобальную сеть безопасной - воспитывать поколение, которое будет понимать, что электронные сети никогда не заменят живого человеческого общения. А Интернет - это всего лишь дополнение. В разумных дозах он может быть и познавательным, и увлекательным, помогать в учебе и расширять кругозор.

Учитель школы № 1 Ирина Роман: "В наше время это "+", то есть, все-равно, дети какую-то информацию черпают из Интернета. Конечно, библиотека это хорошо, но Интернет - это удобно, поэтому да - Интернет полезен детям, но в ограниченных, конечно, видах".









