Итоги работы за прошлый год подвели в Управлении федеральной службы судебных приставов

Алексей Котович.

Их наделили новыми полномочиями. Это ограничение специальных прав, выданных ГИБДД, Гостехнадзором и ГИМС. В Мурманской области меру уже применили - к 1600 должникам. Всего исполнительных производств окончили - 415 тысяч. Взыскали три миллиарда 940 миллионов рублей.

Руководитель УФССП России по Мурманской области Василий Ларин: "В бюджеты - местные и иные - было перечислено налоговых платежей почти 230 миллионов рублей, административных штрафов 153 миллиона и в федеральный бюджет - на 111 миллионов рублей исполнительского сбора".







