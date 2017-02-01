Анастасия Русинова.

Музеи страны - могут получить гранты. На реализацию новых проектов, организацию выставок или проведение семинаров. Такую возможность дает фонд Владимира Потанина. Работает - с 2003 года. В этот раз представители - в Мурманске. С целью знакомства с деятельностью заполярных музейщиков, которые уже подали заявки на участие в конкурсе или только планируют получить поддержку. Дополнительные средства нужны, например, на то, чтобы привезти в город интересную выставку.

Представитель благотворительного фонда Владимира Потанина Ирина Актуганова: "Если музей что-то хочет сделать хорошее для региона, большую выставку, фестиваль, сменить экспозицию, ему нужны дополнительные деньги, вот эти деньги музей ищет в частных фондах. Мурманск не очень активен пока, надо активнее, есть возможности для этого. И мы очень заинтересованы в этом, чтобы мурманские музейщики принимали гранты".





