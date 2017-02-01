Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
01.02.2017 08:50

Музеи страны могут получить гранты на реализацию новых проектов, организацию выставок или проведение семинаров

Анастасия Русинова.

Музеи страны - могут получить гранты. На реализацию новых проектов, организацию выставок или проведение семинаров. Такую возможность дает фонд Владимира Потанина. Работает - с 2003 года. В этот раз представители - в Мурманске. С целью знакомства с деятельностью заполярных музейщиков, которые уже подали заявки на участие в конкурсе или только планируют получить поддержку. Дополнительные средства нужны, например, на то, чтобы привезти в город интересную выставку.
Представитель благотворительного фонда Владимира Потанина Ирина Актуганова: "Если музей что-то хочет сделать хорошее для региона, большую выставку, фестиваль, сменить экспозицию, ему нужны дополнительные деньги, вот эти деньги музей ищет в частных фондах. Мурманск не очень активен пока, надо активнее, есть возможности для этого. И мы очень заинтересованы в этом, чтобы мурманские музейщики принимали гранты".   
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.09
Евро = 64.29
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.