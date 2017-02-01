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01.02.2017 08:42

В областном центре продолжается ликвидация снежных заносов

Анастасия Ярославская.

Мурманск постепенно приходит в себя после недавних снегопадов. Дороги чистят, в порядок приводят дворы. К ним, а также к лестницам у северян до сих пор больше всего претензий. По итогам окружных инспекций, в декабре и январе - почти 2,5 тысячи замечаний. Уборка - на совести жилищников. Впрочем, не все ждут милостей, как от них, так и от погоды, - берут ситуацию, точнее лопаты, в свои руки. В городской аптечной сети, понимая и принимая социальную ответственность, для этого специально наняли дворников. Подходы к одной из стоматологий - от снега и наледи - расчистили санитарки.
Генеральный директор стоматологической клиники Татьяна Елпанова: "Вы сами видите, что у нас тут доступно все, хорошо, чистенько. И мы стараемся это поддерживать. Жизнь такая, что не приходится уже ждать, что можем, то сами решаем".



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