Избирком Мурманской области и региональное отделение общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" подписали соглашение о сотрудничестве

Елена Белкина.

Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве между избирательной комиссией Мурманской области и региональным отделением общероссийской общественной организации "Ассоциацией юристов России". Основная цель взаимодействия - повышение правового сознания и грамотности северян в области избирательного законодательства, проведение семинаров и бесплатных консультаций, разъяснение демократических принципов избирательной системы страны.

Председатель избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов: "Мы юристы, понятно , что избирательный процесс это прежде всего - работа с нормативными документами, с законами, правильно юридически оформленными документами. И сейчас мы, как раз, заложили правовую основу между избирательной комиссией и Ассоциацией юристов".

Председатель Мурманского отделения общероссийской общественной организации " Ассоциация юристов России" Александр Хомяков: "Через год выборы президента России и все граждане должны знать положения Конституции России ,права граждан, в том числе, я думаю, Ассоциация юристов и избирательная комиссия, мы проведем ряд круглых столов, совещаний, конференций. Опубликуем какие- то статьи в печати по разъяснению законодательства избирательного и будем взаимодействовать".





