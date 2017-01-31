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31.01.2017 19:10

Программа импортозамещения в действии. Местные производители расширяют ассортимент и осваивают новые рынки

Артем Дашевский.

Пока одни спорят об отмене санкций, другие наращивают объемы, дают качественное предложение и получают растущий спрос. Другие - это местные производители. Время сегодня работает на них, а они - для нас.Уже через пару часов эти сардельки разлетятся по десяткам магазинов всей Мурманской области. Объемы производства, в прямом смысле слова, растут как на дрожжах. Хотя ни дрожжей, ни искусственных добавок на апатитском производстве не используют.
Технолог мясного производства Оксана Матвиенко: "Наше производство появилось сравнительно недавно. Но уже за этот период времени оно нарастило очень большие объемы производства. И это говорит о том, что потребители привыкают к нашей продукции. Они ее полюбили".
На сегодня - больше 40 видов продукции. Сардельки и сосиски делают по техническим условиям. Для колбас только ГОСТы и проверенные временем рецепты. К столу северян, буквально несколько дней назад выпустили две новинки.  
Заведующая производством Екатерина Карепина: "Это деликатесная продукция, мясная. Вареные колбасы. Ветчинно-рубленные и полукопченые. Мы сейчас, на данный момент, отгружаем 89 магазинов".
Чтобы довести продукт до покупателя свежим и вкусным, на апатитском производстве сделали ставку на вакуумную упаковку. Она продлевает срок годности. Специально купили дорогостоящее оборудование. Машина работает круглосуточно без перерыва.
Сотрудник производства Светлана: "Работа интересная, мы довольны, нам нравится".
Сегодня на федеральном уровне действует стратегическая программа по импортозамещению. Апатитское предприятие, как и ряд других заполярных производителей, которые постоянно расширяют линейку товаров и увеличивают объемы производства - показательный пример, что на Кольском Севере эта программа выполняется в полной мере.  
Блиц: "Нравится. Качественное, хорошее. Свежее, по крайней мере".


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