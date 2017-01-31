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31.01.2017 19:05

Депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер провел прием граждан по личным вопросам

Наталия Бурдина.

Сегодня депутат Госдумы Алексей Веллер провел в Мурманске прием граждан. Такие встречи проходят ежемесячно в рамках традиционной "региональной недели". Это время, отведенное парламентариям федерального уровня для работы в своих избирательных округах. К Алексею Веллеру обратился преподаватель МГТУ по вопросу предоставления субсидии на покупку жилья в рамках муниципальной программы поддержки молодых семей. Депутат подробно разъяснил, какое ведомство может в этом помочь. Со слов Алексея Веллера, эта одна из самых актуальных тем - жилищная. Также в списке острых вопросов - ЖКХ, медицина, соцобеспечение, жалобы на недобросовестных работодателей. К примеру, бывший сотрудник предприятия "Автоколонна 1118" уже несколько лет не может получить положенную ему зарплату. Сегодня удалось частично разобраться.
Депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция "Единая Россия") Алексей Веллер: "А вот теперь осталось сделать следующий шаг - изыскать возможности решить вопрос, чтобы предприятие, которого, по сути дела, уже нет, все-таки, свою обязанность - по выплате заработной платы, когда много много лет назад случилась эта обязанность, все-таки, реализовало. Поэтому сейчас мы будем заниматься, следующий шаг такой. Казалось бы, может быть, не такой глобальный вопрос, но это вопрос конкретного человека".
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