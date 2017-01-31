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31.01.2017 19:00

Специалисты управления Октябрьского округа города Мурманска проинспектировали состояние лестниц, находящихся в ведении управляющих организаций

Анастасия Ярославская.

Мурманск постепенно высвобождается из снежного плена. Городские магистрали расчищены,  в порядок приводят дворы - к ним, а еще к лестницам у северян больше всего претензий. По итогам окружных инспекций, в декабре и январе - почти по 2,5 тысячи замечаний. Штрафы в адрес жилищных  руководителей исчисляются миллионами, но некоторых даже удары по кошельку не могут заставить платить. Цитируя представителя Октябрьского округа во время сегодняшнего рейда - "подходы нестабильны". Так что у городских чиновников большой вопрос к организации работ. В пример - вот эта лестница ведет прямиком к мировым судьям - часть почищена, другая нет. Из 90 таких сооружений в центре города, уборка которых на совести управляющих компаний, содержание 20 оценивается как неудовлетворительное.
Заместитель начальника управления Октябрьского округа г. Мурманска Александр Боянжу: "Многие управляющие компании на сегодняшний день активно пытаются наверстать упущенное, но не у всех это получается. Работаем с управляющими компаниями, привлекаем их к административной ответственности, заставляем, общаемся, собираем их на территории управления Октябрьского округа, ведем беседы - в рамках своих полномочий мы выполняем все возможные функции".
Впрочем, некоторые устали ждать милостей и от жилищников, и от погоды - взяли ситуацию, точнее лопаты, в свои руки. В городской аптечной сети, понимая и принимая социальную ответственность,  для этого специально наняли дворников. В одной из стоматологий подходы от снега и наледи расчистили санитарки.
Генеральный директор ОАО "Фармация Мурманск", депутат Совета депутатов г.Мурманска Олег Ноздрачев: "Бывают такие моменты, когда форс-мажор, в данном случае - такое количество осадков, когда - ну не готовы сегодня, но сидеть, критиковать и клеить ярлыки - это не выход из ситуации. И волшебников сегодня тоже нигде нет, но нужно, видя ситуацию, просто посильно помочь, и посильно приложить свои усилия, для того, чтобы людям было удобно".





Анастасия Ярославская.
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