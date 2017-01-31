Новые технологии и методики. Как в регионе развивается система образовательных учреждений для особенных ребят?

Илья Комлев.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко сегодня встретилась с родителями детей-инвалидов и руководителями общественных организаций.

Еще два года назад Никита не говорил ни слова. Теперь читает стихи. Возможность слышать подарили хирурги, вживив в уши электроды. Над речью работают учителя. Чем раньше после врачей с такими ребятами начинают заниматься педагоги, тем лучше результат. Поэтому в третьей коррекционной школе сейчас создают специальный центр сопровождения для дошколят, перенесших подобные операции.

Директор Мурманской коррекционной школы-интерната №3 Ева Садовская: "И если эта помощь будет в полном объеме оказана, то такие детки с наступлением 6,5-7 лет смогут пойти в обычную школу. И специальных условий для их обучения создавать не придется".

В следующем году в третьей коррекционной - первый выпуск слепых и слабовидящих ребят. Условия для их обучения создавали с нуля. Один пример, чтобы оценить масштаб работы - комплект учебников для четырех учеников изданный шрифтом Брайля занимает целую комнату. В первой школе-интернате — тоже изменения. С этого учебного года здесь создали Центр дифференцированного обучения - разделили детей с аутистическими расстройствами и тяжелыми множественными нарушениями развития.

Заведующая Центром дифференцированного обучения "Радуга" Ольга Панкратова: "Мы ищем новые технологии, методики, чтобы действительно максимально помочь нашим деткам. И самая главная задача - это максимально дать им жизненную компетенцию. Потому что мы прекрасно знаем, что это очень важно - не только дать знания, а научить практическим навыкам наших деток, чтобы они могли эти навыки использовать в жизни".

В Мурманском колледже экономики и информационных технологий - более 50 студентов с серьезными нарушениями здоровья. В этом учебном году открылось новое подразделение - "Центр инклюзивного образования". Его задача - сделать доступной профессиональную подготовку для особенных ребят. Об этом тоже шла речь на встрече министра с родителями.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "Эти шаги мы должны постоянно сверять с родителями. Это самые главные наши, это те, кто дает оценку нашей работе. И мы должны понимать, что мы движемся правильно".

В Мурманской области более 2,5 тысяч детей-инвалидов. Для них сохранили и развивают сеть коррекционных школ. В дошкольных учреждениях работают более 300 специальных групп.