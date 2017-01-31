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31.01.2017 18:45

Почетные грамоты и памятные знаки. Команда КВН "Сборная города Мурманска" отмечена "За вклад в создание положительного образа столицы Заполярья"

Любовь Дубова.

Команда КВН "Сборная города Мурманска" отмечена "За вклад в создание положительного образа столицы Заполярья". Сегодня почетные грамоты и памятные знаки вручил глава муниципального образования Дмитрий Филиппов. С успешным завершением сезона поздравил депутат Государственной Думы Алексей Веллер. Мурманчане три года отыграли в Высшей лиге КВН. Выступления в клубе веселых и находчивых северяне завершили с бронзовыми медалями.
Глава муниципльного образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Я являюсь поклонником КВН с очень давних пор и очень рад, что наш город, наш регион представлен командой в этом клубе. И горжусь этим по-настоящему. Спасибо вам, действительно".
Депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция "Единая Россия") Алексей Веллер: "Три финала подряд говорят о том, что работа проделана очень качественная серьезная и город Мурманск звучал за эти три года в очень позитивном смысле, достаточно широко".
В новом сезоне "Сборная города Мурманска" не играет. На ее место в российском КВНе уже пробивает дорогу другая заполярная команда. "Морская академия" заявила о себе на международном фестивале "КиВиН". Северяне попали в Первую лигу. Опытные коллеги теперь в роли наставников.
Капитан команды КВН "Сборная города Мурманска", депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Герман Иванов: "Ребята на прошедшем сочинском фестивале совершили настоящий прорыв. Они попали в лигу, которая считается третьей в рейтинге лиг в КВНовском  движении. Это первая лига, которая теперь базируется в Казани".
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