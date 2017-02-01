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01.02.2017 10:30

Главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова – сегодня гость дневного эфира «Радио России – Мурманск»

Ирина Елизарова.

Изменения в жилищном законодательстве в 2017 году — такова основная тема передачи «Факты и комментарии». В частности, речь пойдёт о поэтапном внедрении государственной информационной системы ЖКХ, контроле за деятельностью управляющих компаний, об изменениях в квитанциях в связи с тем, что расходы на оплату холодной и горячей воды, электрической энергии, потребляемых на общедомовые нужды, теперь включены в состав платы за содержание помещения. На вопросы радиослушателей ответит главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова.
Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на «Радио России - Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.


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