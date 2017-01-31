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31.01.2017 17:25

На площадке избирательной комиссии Мурманской области итоги выборов, прошедших в 2016 году, обсудили представители партий, общественных объединений и органов власти

Светлана Деменева.

Итоги прошлогодних выборов обсудили на собрании, которое сегодня организовал мурманский облизбирком. Приглашены представители всех политических партий,  муниципалитетов и общественных движений, которые занимаются выборной тематикой. Впрочем, обсуждали не только итоги. Главная тема - предстоящая президентская кампания.
Выборы закончились - но на самом деле - они продолжаются всегда. В политике перерыва нет - нет его и у избирательных комиссий. Важная для страны дата будет назначена в декабре. Объявят о выборах президента. Они должны состояться в марте 18-го. И, очевидно, будут непростыми. Уже сейчас региональная власть призывает политиков соблюдать законы.   
Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин: "Возможные информационные провокации, раскачивание, агрессивное настроение, ни в коем случае не могут положительно отразиться на выборах - и с нашей стороны будут резко пресекаться".  
В бой на президентских выборах вступят политические тяжеловесы. Страсти между ними закипят скорее в столице. Задача региональных отделений - дать им возможность участия. Например, партия "Яблоко" в парламент не прошла - но Явлинский уже заявил о своем намерении баллотироваться.
Председатель Мурманского регионального отделения партии "Яблоко" Вячеслав Пайкачев: "Надо будет собрать большое количество подписей для поддержки в выдвижении. Надеюсь, мы с этим справимся".
Как раз много ошибок при сборе подписей и в бумагах на выдвижение и делают большинство кандидатов на выборах. Это отмечают в облизбиркоме. О точности в документах еще раз напомнили сегодня. Но, это не основная цель большого собрания с политиками.
Председатель избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов: "Они могут нам дать какие-то ценные предложения, а мы их, соответственно, сможем направить в центральную избирательную комиссию для того, чтобы ЦИК могла ходатайствовать о реформировании уже федерального законодательства".
Избирательное законодательство меняется вместе со временем. Депутаты разных уровней пытаются его сделать проще и прозрачнее. Вот и снова заговорили о возвращении графы "против всех".
Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Мищенко: "Мы сегодня еще все всех аспектах не готовы к этому. И во главу угла я бы поставил экономический фактор. Потому что - если ввести графу против всех - мы, порой, можем проваливать и повтором проводить те или иные выборы. А это деньги".
К выборам президента готовятся и общественные организации. Например, движение "За чистые выборы" начинает обучение наблюдателей, которые будут знать весь избирательный процесс.
Председатель регионального отделения корпуса "За чистые выборы" Андрей Шарков: "Заняться наблюдением не только в единый день голосования, а в период проведения  предвыборной агитационной работы".
Много предложений от политиков к законодателям - упростить реальную процедуру отзыва выборных должностных лиц. Она есть - но настолько сложна, что практически не работает. Изменения должны внести в Госдуме. Такая инициатива есть и из регионов. Когда это будет принято - можно говорить о справедливости и завершенности выборного процесса в стране.
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