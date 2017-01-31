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31.01.2017 18:00

Более 18,7 тыс. жителей Мурманской области обратились за услугами Пенсионного фонда России через многофункциональные центры

В настоящее время в Мурманской области действует 18 многофункциональных центров (МФЦ). Они созданы для упрощения процедур получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг, в том числе и услуг Пенсионного фонда.

В МФЦ нашего региона предоставляются следующие услуги Пенсионного фонда России:

прием заявлений о выдаче и выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;

прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля, о переходе в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в ПФР из негосударственного пенсионного фонда для передачи ему средств пенсионных накоплений;

предоставление компенсации расходов по проезду к месту отдыха и обратно пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера;

прием заявлений о предоставлении (об отказе, о возобновлении) набора социальных услуг;

прием анкет для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования;

выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат);

прием заявлений о доставке пенсии;

прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации и многое другое.

Более подробный перечень услуг фонда, предоставляемых через многофункциональные центры, а также адреса МФЦ по городу и области можно узнать на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Информация для жителей региона».

В 2016 году за услугами Пенсионного фонда России в многофункциональные центры Мурманской области обратились более 18,7 тысячи граждан. Из них более 6,8 тысячи пенсионеров подали документы на компенсацию расходов по проезду к месту отдыха и обратно. Около 7 тысяч жителей области подали заявления за распоряжениями средствами материнского (семейного) капитала и почти 2 тысячи семей обратились за оформлением и выдачей сертификата на материнский (семейный) капитал.


/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /
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