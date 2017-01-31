Более 18,7 тыс. жителей Мурманской области обратились за услугами Пенсионного фонда России через многофункциональные центры

В настоящее время в Мурманской области действует 18 многофункциональных центров (МФЦ). Они созданы для упрощения процедур получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг, в том числе и услуг Пенсионного фонда.
В МФЦ нашего региона предоставляются следующие услуги Пенсионного фонда России:
прием заявлений о выдаче и выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;
прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля, о переходе в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в ПФР из негосударственного пенсионного фонда для передачи ему средств пенсионных накоплений;
предоставление компенсации расходов по проезду к месту отдыха и обратно пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера;
прием заявлений о предоставлении (об отказе, о возобновлении) набора социальных услуг;
прием анкет для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования;
выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат);
прием заявлений о доставке пенсии;
прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации и многое другое.
Более подробный перечень услуг фонда, предоставляемых через многофункциональные центры, а также адреса МФЦ по городу и области можно узнать на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Информация для жителей региона».
В 2016 году за услугами Пенсионного фонда России в многофункциональные центры Мурманской области обратились более 18,7 тысячи граждан. Из них более 6,8 тысячи пенсионеров подали документы на компенсацию расходов по проезду к месту отдыха и обратно. Около 7 тысяч жителей области подали заявления за распоряжениями средствами материнского (семейного) капитала и почти 2 тысячи семей обратились за оформлением и выдачей сертификата на материнский (семейный) капитал.
/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /