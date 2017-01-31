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31.01.2017 16:31

Перспективы развития спорта и спортивной инфраструктуры в Мурманской области губернатор Марина Ковтун обсудила с министром спорта России Павлом Колобковым в ходе состоявшейся сегодня в Москве рабочей встречи

Артем Дашевский.

Сегодня в Москве Губернатор Марина Ковтун встретилась с Министром спорта России Павлом Колобковым. В центре внимания перспективы развития инфраструктуры. Глава региона отметила - "Сотрудничество правительства Мурманской области с министерством спорта России было и остаётся чрезвычайно плодотворным. Благодаря федеральной поддержке в Заполярье с 2012 года построены девять новых спортивных объектов". Также стороны обсудили реализацию новых проектов. В частности, речь шла о создании регионального центра спортивной подготовки по горнолыжному спорту и фристайлу в Кировске, проведении на территории региона велогонки "Арктик Райс", а также возможности принять в Мурманской области международный спортивный форум "Россия – спортивная держава!" в 2019 году.
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