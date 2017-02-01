В областном центре состоялось заседание Координационного совета программы «Детская деревня – SOS в Мурманской области»

В г. Мурманске состоялось 9 заседание Координационного совета программы «Детская деревня – SOS в Мурманской области», работе которого приняли участие более 30 человек, в том числе специалисты системы «Детские деревни - SOS», представители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, УФСИН, органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, руководители учреждений социального обслуживания.

В ходе заседания были подведены итоги реализации программы «Детская деревня – SOS в Мурманской области» в 2016 году:

- социальные услуги и сопровождение в учреждениях системы SOS получили 634 ребенка;

- на сопровождении по индивидуальным программам находилось 278 семей;

- прошли обучение различным современным технологиям работы с семьей и детьми 814 чел., в том числе специалисты, педагоги, приемные родители и кандидаты в замещающие родители;

- предоставлены 2 социальные услуги: по краткосрочному кризисному размещению детей в принимающих семьях «Спасательный круг» и по краткосрочному размещению детей–инвалидов «Гостевая семья»;

- финансовая (денежная) помощь участникам проектов оказана на сумму свыше 1 млн. рублей.

Участниками Координационного совета рассмотрена стратегия программы на 2017-2022 годы, представлены проекты, реализуемые специалистами системы SOS, в том числе проект «На пороге взрослости», направленный на оказание помощи приемным семьям, имеющим детей подросткового возраста.

По окончании заседания Координационного Совета работа продолжилась в формате рабочих групп.

Очередное заседание Координационного совета уже традиционно состоится в июне 2017 года в г. Кандалакша.

Министерство образования и науки Мурманской области