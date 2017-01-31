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31.01.2017 13:47

Специалисты РХБЗ Северного флота проведут отборочные состязания конкурса «Безопасная среда» на четырех полигонах в Кольском Заполярье

На четырех учебных полигонах Северного флота в Мурманской области, в районах Санта Ярви, Алакуртти, губы Оленья и Щук-озера начались полевые сборы подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

В ходе сборов североморцы проведут отборочный этап конкурса «Безопасная среда», который входит в комплекс состязаний военного мастерства «Армейских международных игр-2017». На данном этапе будут определены лучшие расчёты и отделения радиационно-химической и биологической разведки.
В мероприятиях принимают участия специалисты РХБЗ соединений сухопутных и береговых войск, отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады и отдельной роты РХБЗ Северного флота. Они будут совершенствовать практические навыки на местности, выполнять специальные задачи радиационно-химической разведки, специальной обработки и аэрозольной маскировки. Основное внимание будет уделено подготовке личного состава к действиям в арктических условиях.
Всего в проведении полевых сборов задействованы около 200 военнослужащих и более 30 единиц специальной техники, в том числе разведывательные химические машины РХМ-6 и БДРМ-2РХ, авторазливочные станции АРС-14 на базе автомобиля ЗИЛ-131 и машины аэрозольной маскировки ТДА-М и ТДА-2К на шасси ГАЗ-66 и КАМАЗ, соответственно.


Пресс-служба Северного флота
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