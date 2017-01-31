Песочную сказку "Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду" показали в театре кукол Мурманска

29 января перед спектаклем "Тайна дочери короля" педагог-художник Школы развития и Рисования Песком"Солнечный Дом" Татьяна Демина нарисовала для зрителей театра с помощью песка сказку "Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду".

Мультфильм, снятый по произведению Лилиан Муур, любят и знают многие. А вот увидеть любимую сказку, которую опытный педагог рисует на песке, удается не всем! Мурманский областной театр кукол предоставляет своим любимым зрителям уникальную возможность – не только получить удовольствие от любимых спектаклей, но и с пользой провести время в их ожидании!

Педагоги Школы развития и Рисования Песком "Солнечный Дом" давно сотрудничают с Мурманским областным театром кукол и каждый раз придумывают для гостей театра что-нибудь интересное!

Следующий мастер-класс пройдет 19 февраля в 11.30 и 14.00 перед спектаклем «Кариус и Бактериус». Зрители Мурманского областного театра кукол увидят сказку «Как ослик счастье искал», нарисованную песком.

Мурманский областной театр кукол