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01.02.2017 10:00

Юные зрители Мурманского областного театра кукол научились рисовать объемные пейзажи перед спектаклем "Саамская сказка"

Уникальный мастер-класс впервые на площадке Мурманского областного театра кукол! Педагоги Детского центра "Тип-топ Академия знаний" Мурманск раскрыли юным северянам секрет создания объемных пейзажей. Открытые уроки прошли перед спектаклем «Саамская сказка». 

Инструментами для рисования послужили не обычные краски, а не что иное как пена для бритья…! Все что нужно для получения 3D красок – клей ПВА, любая пена для бритья (которую можно одолжить у папы) и гуашь! Вместо кисточки ребята использовали обычные ватные палочки. В каких пропорциях смешивать ингредиенты для работы, рассказала педагог Детского центра. 

Благодаря уникальной технике, работы получаются объемными и красочными! 

Педагоги Детского центра "Тип-топ Академия знаний" порадуют новыми мастер-классами гостей театра! Приходите 11 февраля на наш чудесный, пронизанный волшебством и романтикой спектакль «На восток от солнца, на запад от луны». Вы не только окунетесь в загадочный мир скандинавского эпоса, но и получите новые знания во время ожидания спектакля!

Мурманский областной театр кукол
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