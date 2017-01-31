В Мурманске обсудили итоги прошлогодних выборов

Светлана Деменева.

Итоги прошлогодних выборов обсудили на семинаре, который сегодня организовал облизбиркомом. Приглашены представители всех политических партий, муниципалитетов и общественных движений, которые занимаются выборной тематикой. И хотя времени с даты последнего голосования прошло достаточно - важно иметь обратную связь, мнение политиков о том, что требуется поправить или изменить в выборном законодательстве и оргподготовке процесса.

Председатель избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов: "Есть определенные вопросы, шероховатости, мы их постарались сгладить до избирательной кампании 16 года. Но пределов совершенству нет - законодательство постоянно реформируется, и мы должны иметь обратную связь для того, чтобы понимать, что нам нужно сделать".

2017-й год объявлен годом подготовки к новым выборам. В 2018 президентская кампания. В декабре будет официально объявлено о её старте. Но уже сейчас пора начинать подготовку в муниципалитетах. Подбирать помещения, смотреть какие вопросы есть с голосованием маломобильных граждан. Региональная составляющая здесь не будет значительной. В президентских выборах принимают участие политические тяжеловесы. Но, на уровне местных отделений партий могут прозвучать предложения по изменению избирательного законодательства. И это имеет право стать законодательной инициативой депутатов областной Думы в Государственную. В частности, продолжаются разговоры о возвращении графы "против всех".

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Владимир Мищенко: "У меня есть вопросы для самого себя - я еще не могу четко дать ответ. Графа "против всех" - много плюсов и много минусов. Если брать экономический фактор, надо оставлять в этом виде".





