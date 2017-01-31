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31.01.2017 12:54

Житель города Оленегорска Мурманской области обвиняется в покушении на убийство своей знакомой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 1975 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 26 января 2017 года в вечернее время злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одной из квартир в городе Оленегорске Мурманской области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, действуя умышленно, нанес своей знакомой, 1980 года рождения, множественные удары клинком ножа в область грудной клетки и шеи, причинив проникающие колото-резанные ранения, от которых женщина упала на пол. Однако преступление не смог довести до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как в квартиру внезапно вернулся общий знакомый, который вызвал скорую медицинскую помощь.
В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.


СУ СК РФ по Мурманской области 
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