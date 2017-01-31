20-21 февраля 2017 года учащиеся образовательных организаций Мурманской области примут участие во второй (зимней) сессии областной очно-заочной Школы экскурсовода. Главная цель Школы - вовлечение детей в общественно полезную научно-исследовательскую деятельность по изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного наследия родного края средствами краеведения и музейного дела. В программу сессии включены лекционно-практические занятия, которые пройдут на базах Центра «Лапландия», ФГБОУ ВО ««Мурманский арктический государственный университет», ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей».

ГАУДО МО "МОЦДО"Лапландия"