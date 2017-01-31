Отделом по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Мурманской области подведены итоги надзорной деятельности за 2016 год

В отделе по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Мурманской области подвели итоги надзорной деятельности за 2016 год. работниками отдела выявлено более 500 нарушений федерального законодательства в деятельности территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти субъекта и органах исполнительной власти региона, внесено более 100 актов прокурорского реагирования.

Прокуратурой приняты меры, направленные на устранение нарушений бюджетного законодательства, законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, о государственной собственности, о защите прав субъектов предпринимательской деятельности, о здравоохранении, о миграции, об охране прав инвалидов, о порядке рассмотрения обращений граждан, об исполнительном производстве, о безопасности дорожного движения и др.

По постановлению прокуратуры к административной ответственности за нарушения законодательства при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд, порядка рассмотрения обращений граждан, прав предпринимателей, привлечено 8 должностных лиц органов исполнительной власти.

По результатам рассмотрения представлений об устранении нарушений законодательства к дисциплинарной ответственности привлечено 48 должностных лиц.

Особое внимание в истекшем году отделом уделено соблюдению законодательства органами контроля и надзора. Выявлено 100 нарушений законодательства, опротестованы незаконные нормативные правовые акты Министерства развития и промышленности области, внесено 7 представлений в различные ведомства. За проведение проверки с грубыми нарушениями, за рамками согласованного с органами прокуратуры заявления, 2 должностных лица Министерства развития промышленности и предпринимательства региона привлечены к административной ответственности.

Прокуратурой области контролирующим органам отказано в проведении 31% проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом в 55% случаях отказано в связи с отсутствием оснований для проведения внеплановых контрольных мероприятий.

Работа в данном направлении продолжена в текущем году.



Прокуратура Мурманской области