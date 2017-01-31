Лекции студентам МГТУ и школьникам читают ведущие ученые в сфере нефтегазовой промышленности

30 и 31 января 2017 года цикл лекций для студентов МГТУ и школьников читают ведущие ученые в сфере нефтегазовой промышленности – представители ОАО "Газпромнефть", Института "НИИМорГеофизика", Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина.

Среди лекторов – профессор Института арктических нефтегазовых технологий Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина Анатолий Борисович Золотухин, советник заместителя генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпромшельф" Владимир Степанович Вовк, представитель Института "НИИМорГеофизика" кандидат геолого-минералогических наук Петр Петрович Снетко.

30 января лекции вместе со студентами прослушали также школьники гимназий № 5 и № 10 Мурманска, где созданы профильные классы компаний "Газпромнефть" и "Роснефть".

Советник заместителя генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпромнефть" доктор геолого-минералогических наук, профессор Владимир Степанович Вовк рассказал об истории, состоянии и перспективах освоения ресурсов нефти и газа на шельфе России. Владимир Вовк, в частности, отметил, какие месторождения нефти и газа в России активно осваиваются в настоящее время. Разрабатываются арктические месторождения в Печорском море, на шельфе Сахалина, на полуострове Ямал. Перспективными, по мнению профессора, представляется освоение Русановского, Ленинградского месторождений.

"Что касается обеспеченности кадрами, то при освоения арктических месторождений надо опираться на специалистов, которые проживают в Мурманской и Архангельской областях. Именно они могут обеспечить кадровые потребности в Арктике", – говорит В.С. Вовк.

Профессор Института арктических нефтегазовых технологий Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина Анатолий Борисович Золотухин затронул состояние мировой энергетики, нефтегазовой промышленности и потребности в новых технологиях освоения нефтегазовых ресурсов. По словам А.Б. Золотухина, в настоящее время 1 тонна нефтяного эквивалента в год приходится на 1 человека. По прогнозам, ситуация не изменится и к 2050 году. При этом наблюдается процесс перехода от твёрдого к газообразному топливу, декарбонизация энергии.

"Прогнозы стоить – дело неблагодарное. Наблюдаются серьезные изменения в альтернативной энергетике", – отметил А.Б. Золотухин.

Согласно оценкам, приведенным А.Б. Золотухиным, углеводородные ресурсы Мирового океана оцениваются в 190 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. На Арктику приходится 58 процентов мировых запасов, на Тихий океан – всего 6 процентов.

По словам профессора А.Б. Золотухина, наибольший углеводородный потенциал российского арктического шельфа включает запасы, сосредоточенные в Карском море, Баренцевом море, море Лаптевых, Охотском море. "Углеводородный потенциал российского арктического шельфа достаточно велик. Баренцево и Карское моря – перспективные районы с точки зрения добычи углеводородных ресурсов", – отметил профессор Анатолий Золотухин. Причем по технически извлекаемым нефтегазовым ресурсам месторождений шельфа Арктики Россия стоит на первом месте, за ней следуют Норвегия, Дания, Канада и США.

Пресс-служба МГТУ