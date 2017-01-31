За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы.

30 января примерно в 14 часов 30 минут на улице Лобова в районе дома 100 города Мурманска водитель, управляя автомобилем «Пежо» при повороте налево допустил наезд на женщину, 48 лет. Пешеход двигался по краю проезжей части на встречу движения транспортным средствам. В результате происшествия женщина обслужена амбулаторно. По данному факту проводится проверка.

30 января примерно в 15 часов 30 минут на 7 км автоподъезда к городу Мурманск мужчина 59 лет, управляя автомобилем «Нива» не учел состояние дорожного покрытия, допустил занос автомобиля в сторону правой обочины, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Форд», под управлением мужчины 28 лет. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Нива» обслужены амбулаторно.

30 января около 17 часов на 1406 км автодороги Р-21 "Кола", Кольского района водитель управляя автомобилем «Киа» при обгоне на участке дороги где обгон разрешен, на полосе встречного движения потерял контроль над управлением транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус».

В результате происшествия оба водителя получили травмы.

30 января примерно в 18 часов 50 минут на 10 км автодороги «Апатиты-Кировск», водитель, управляя автомобилем «SUZUKI GRAND VITARA» не справился с управлением, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21150». В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21150», мужчина 30 лет госпитализирован в медицинское учреждение.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 412 нарушений Правил дорожного движения.

28 нарушений допущено пешеходами, 11 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 11 водителей.

Выявлено 7 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 245 нарушение ПДД. 4 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 76 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области