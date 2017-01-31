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31.01.2017 15:50

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось традиционное заседание Мурманского Телевизионного Клуба

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось традиционное заседание Мурманского Телевизионного Клуба, организатором которого являются известный мурманский телепродюсер Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин.

Гостям Телеклуба был представлен фильм 2002 года «Заполярные фотоэтюды». Фильм посвящен мурманским фотохудожникам, членам фотоклуба «Мурманск». Гости кинопоказа познакомились с жизнью и творчеством таких известных фотографов, как Николай Жолнин, Александр Раубе, Николай Рудаков, Юрий Шумилкин, Александр Степаненко, Юрий Левин и других.
Фотоклуб «Мурманск», созданный в 1959 году при областном краеведческом музее, сегодня известен во всем мире. Члены фотостудии участвовали более чем в 450 выставках в 40 странах, получили более 500 наград, в том числе 20 золотых медалей.
Почетным гостем встречи стала Людмила Белозерова - фотограф, лауреат премии «АСТЭС» в номинации «Фотохудожник», член фотоклуба «Мурманск» c 1960 года.
Представленная лента рассказывает не только о фотографах, но и раскрывает философию фотоискусства. С помощью фотоснимков человек может выражать свои чувства, эмоции и мысли. Каждая фотография - это отдельная история, переживание, воспоминание. В фотографии существует много стилей, при этом каждый, кто увлекается фотоискусством, может стать основателем своего направления.
 
 
/Мурманский областной краеведческий музей/
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