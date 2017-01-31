Сменили форму военную на спортивную. На Северном флоте дали торжественный старт чемпионату по хоккею

Алексей Котович.

На ледовой площадке Малого Сафоново состоялось торжественное открытие чемпионата Северного флота по хоккею на Кубок командующего. Турнир продлится до начала апреля - встречи будут проходить во всех гарнизонах. В соревнованиях примут участие 14 сборных представляющих различные силы и соединения флота.

Командующий Северным флотом Николай Евменов: "У нас не только боевое мастерство растет, растет мастерство на ледовых площадках. У нас достаточно сильная сборная. Но, если бы мы только заклинивались на сборной, то я, так думаю, хоккей бы умер. Поэтому любой желающий может влиться в состав команды своей части. Выйти на лед, показать свое мастерство".

Первый матч чемпионата состоялся сразу после церемонии открытия. На ледовой арене встретились команды "Ракета" - Кольского соединения ПВО и "Спасатель" - управления поисковых и аварийно-спасательных работ. Гости сразу завладели инициативой, открыв счет на 3-й минуте. Отыграться "Ракете" так и не удалось - итогом встречи стал счет 14:2 в пользу "Спасателя". Впрочем, игр впереди немало и возможность взять реванш еще будет.

Помощник командующего Северным флотом по физической подготовке Иван Вахтин: "Мы стараемся сделать так, чтобы люди прежде всего играли в хоккей, получали удовольствие от своей игры. И шансы победить есть и у тех, кто только встал на лед, и у тех, кто играет давно".