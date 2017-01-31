В УФСИН провели сборы с молодыми сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции

В УФСИН России по Мурманской области прошли учебно – методические сборы с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции, прослужившими менее трех лет.

На сборах рассматривались вопросы обеспечения законности в подразделениях УИИ, осуществление контроля за лицами, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также осужденными к ограничению свободы. Проверялись также знания законов, приказов и инструкций, регламентирующих служебную деятельность УИИ УФСИН.

Для закрепления полученных знаний и навыков с молодыми сотрудниками было проведено практическое занятие по организации работы системы электронного мониторинга подучётных лиц (электронных браслетов). Особый акцент во время занятия был сделан на действиях операторов СЭМПЛ при выявлении нарушений со стороны лиц, стоящих на учёте.

Подобные сборы в УИИ проводятся регулярно с целью повышения профессионального мастерства молодых сотрудников, оказания практической помощи в качественном выполнении служебных задач.



Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области