В Печенгском районе в суд направлено уголовное дело в отношении жителя г. Заполярный, обвиняемого в совершении серии квартирных краж

Заместителем прокурора Печенгского района Иваном Тимохиным утверждено обвинительное постановление в отношении жителя г. Заполярный, обвиняемого в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ – краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище.

Как установлено в ходе расследования, мужчина в период с апреля по декабрь 2016 г неоднократно совершал в п. Никель и г. Заполярный кражи имущества и денег из квартир граждан, куда незаконно проникал, пользуясь незапертыми входными дверьми. Всего следственными органами доказано 6 эпизодов хищений, совершенных обвиняемым.

В рамках расследования в отношении северянина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Печенгский районный суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с санкцией ч. 3 ст. 158 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказания в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Прокуратура Мурманской области