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31.01.2017 14:30

В столице Заполярья пройдет благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Зрительный зал) 2 февраля в 19.00  состоится благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» в память о жертвах крушения самолета Ту-154 над Черным морем.

Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота с участием ансамблей танца «Радость» и «Сполохи», ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы областного Дворца почтут память артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.
В программе концерта прозвучат известные песни: «Священная война», «Катюша», «Смуглянка», «Ах, ты степь широкая», «Прощайте, скалистые горы», «Дорогой длинною» и многие другие.
Кроме того, в ходе концерта будет организован сбор благотворительных пожертвований. Собранные средства передадут для оставшегося без попечения родителей Артёма - сына погибших артистов балета Олега и Екатерины Корзановых, которому в феврале исполнится четыре года. 
Вход на благотворительный вечер - по пригласительным билетам. Их можно получить в североморском Доме офицеров Северного флота (8(81537) 6-12-27) или в кассе мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
Мероприятие проводится при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области, Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, рекламного центра «Радица» и компании «MuzTrade».
Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-76-50
Касса дворца 45-43-23

Мурманский областной ДК им. С.М. Кирова
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