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31.01.2017 10:30

Руководителей предприятий приглашают принять участие во Всероссийской неделе охраны труда

С 10 по 14 апреля 2017 года в Сочи пройдет III Всероссийская Неделя охраны труда.

Неделя проводится в рамках Всемирного дня охраны труда и является главным событием года в области охраны труда, международной дискуссионной и презентационной площадкой, посвященной новейшим тенденциям и перспективам развития деятельности в области охраны труда, обеспечения безопасных условий труда и сохранения здоровья работающих.

В рамках недели пройдет комплекс специализированных мероприятий, включая V Всероссийский съезд специалистов по охране труда. В работе недели примут участие руководители и представители Правительства Российской Федерации, Минтруда России и других министерств, ряда международных организаций.

С информацией о Неделе охраны труда можно ознакомиться на ее официальном сайте, а также на сайте комитета по труду и занятости населения Мурманской области в разделе «Труд и занятость /Трудовые отношения / Охрана труда / Информация и методические материалы». Вопросы, связанные с условиями участия и организацией работы недели, следует направлять в адрес контактного центра: по электронной почте not@aetalon.ru или по телефону (495) 411-09-98.

Для формирования сводного списка по Мурманской области комитет просит сообщить о кандидатурах от организаций для участия в работе недели. Информацию о возможных участниках (ФИО полностью, должность, место работы, e-mail, телефон) необходимо в срок до 20 февраля направить по электронной почте yudmitriev@gov-murman.ru, контактный телефон (815-2) 234598.

/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /
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