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31.01.2017 13:50

В Мурманске осуждены члены группы, совершившей мошенничество в особо крупном размере

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по г. Мурманску установили факт хищения у лизинговой компании денежных средств в особо крупном размере.

По материалам проверки следственной частью следственного управления УМВД России по Мурманской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Следствием установлено, что один из участников группы, занимая должность директора филиала лизинговой компании в г. Мурманске, вступил в преступный сговор с директорами двух обществ с ограниченной ответственностью. Получив заявку от генерального директора одной из компаний на оформление договора лизинга и от директора другой компании пакет документов о наличии в его предприятии гусеничного экскаватора с гидромолотом и усиленным ковшом, директор филиала направил данные документы в кредитный комитет лизинговой компании. В ходе следствия доказано, что директор филиала достоверно знал, что на самом деле никакого экскаватора нет.

В результате лизинговой сделки участники группы обманным путем получили 8 миллионов 947 тысяч рублей, принадлежащих лизинговой компании, которыми распорядились по своему усмотрению.

Трое из участников группы признали свою вину, активно сотрудничали следствием и заключили досудебное соглашение о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Судом данные лица осуждены на сроки от трех до четырех лет лишения свободы условно. Ущерб, причиненный лизинговой компании, возмещен ими в полном объеме.

Уголовные дела в отношении еще двух фигурантов находятся в настоящее время на рассмотрении в суде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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