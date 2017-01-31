Об итогах регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории и английскому языку в 2016/2017 учебном году

28 января 2016 года в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории. В течение двух дней участники состязались в решении олимпиадных заданий по истории России, анализировали исторические источники, выполняли творческие задания.

Победителями и призерами олимпиады по истории стали учащиеся Мурманского международного лицея, Мурманского академического лицея, Мурманского политехнического лицея, средней общеобразовательной школы № 49, лицея № 2 и гимназий № 1, № 2, № 3 г. Мурманска, средней общеобразовательной школы № 266 г. Снежногорска, ЗАТО Александровск, средней общеобразовательной школы № 6 п.г.т. Зеленоборского Кандалакшского района, средней общеобразовательной школы № 4 г. Оленегорска.

29 января в Центре «Лапландия» подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, в котором приняли участие 106 старшеклассников Мурманской области. Олимпиада по английскому языку уже не первый год является самой массовой, несмотря на возрастающую сложность заданий и высокую конкуренцию среди участников.

Жюри регионального этапа отметило, что в этом году участники были особенно успешны в конкурсе письменной речи, продемонстрировали богатство словарного запаса и уверенное владение навыками общения на английском языке в состязаниях устного тура.

Победителями и призерами олимпиады по английскому языку стали учащиеся средней общеобразовательной школы № 36, гимназий № 1, № 3, № 5, № 7 и № 9 г. Мурманска, Мурманского академического лицея, средней общеобразовательной школы № 276 г. Гаджиево, ЗАТО Александровск, средней общеобразовательной школы № 11 и гимназии № 1 ЗАТО г. Североморска, средних общеобразовательных школ № 5 и № 10 г. Апатиты, средней общеобразовательной школы № 7 г. Кировска, средней общеобразовательной школы № 8 г. Мончегорска, средней общеобразовательной школы № 2 г. Кандалакши, средней общеобразовательной школы № 4 г. Оленегорска.

Министерство образования и науки Мурманской области