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31.01.2017 13:15

Лыжники разыграли Кубок Главы администрации Кольского района

28 января 2017 года в п. Мурмаши состоялись соревнования по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района.

Эти соревнования стали первым крупным лыжным стартом в Кольском районе в наступившем 2017 году. В соревнованиях приняли участие 174 спортсмена из Колы, Мурмашей, Молочного, Междуречья, Кильдинстроя, Туломы, Верхнетуломского, Видяево, Росляково, Североморска, Мурманска и даже из Кандалакши.
Кроме лыжников, на стартовую поляну пришли и приехали многочисленные болельщики, желающие поддержать знакомых, покоряющих дистанции.
Хорошему настроению всех присутствующих способствовала отличная погода и, конечно, чай с блинчиками, которые были приготовлены работниками Мурмашинской СОШ № 1.
На торжественном параде перед началом соревнований Глава администрации Кольского района Александр Павлович Лихолат и Председатель Комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы Лариса Николаевна Круглова поблагодарили представителей спортивной общественности, вносящих ощутимый вклад в развитие лыжного спорта в Кольском районе.
А.П. Лихолат вручил Владимиру Урбану Почётную Грамоту, а Александру Ерёмину и Дмитрию Дьякову благодарственные письма Главы администрации Кольского района.
Александру Васильеву и Александру Жукову Л.Н. Круглова вручила Благодарственные письма Мурманской областной Думы.


Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области
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