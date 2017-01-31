Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
31.01.2017 13:00

Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов Ленинского округа г. Мурманска находилось исполнительное производство неимущественного характера. Суд обязал жителя областного центра за счет собственных средств демонтировать металлическую перегородку с металлической дверью, которую тот соорудил по месту жительства на своей лестничной площадке, отгородив для себя небольшой «закуток», свободный от квартир. Взыскатель - сосед по лестничной площадке тоже хотел использовать отгороженное помещение для своих нужд, но должник пользовался перегородкой единолично и никому не давал ключей от нее.

В течение месяца должника не удавалось уведомить о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Заказная корреспонденция возвращалась из отделения связи как не востребованная. При выходах по месту жительства должника двери никто не открывал. Взыскатель наблюдал за квартирой и однажды сообщил судебному приставу о том, что должник наконец-то дома. Пристав сразу выехал по адресу.
Мужчина совершенно спокойно открыл приставу дверь и по существу исполнительного производства пояснил, что сразу после решения суда он передал ключи от двери в спорное помещение работникам ЖЭУ (то есть - пользуйтесь, кто хотите). Выйдя из квартиры судебный пристав позвонит в дверь взыскателю и рассказал ему об этом. А взыскатель-то был не в курсе!
В виду отсутствия претензий к соседу (т.к. пользоваться «закутком» по своему усмотрению может каждый) взыскатель отозвал исполнительный лист. Все остались довольны.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.16
Евро = 64.43
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.