Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов Ленинского округа г. Мурманска находилось исполнительное производство неимущественного характера. Суд обязал жителя областного центра за счет собственных средств демонтировать металлическую перегородку с металлической дверью, которую тот соорудил по месту жительства на своей лестничной площадке, отгородив для себя небольшой «закуток», свободный от квартир. Взыскатель - сосед по лестничной площадке тоже хотел использовать отгороженное помещение для своих нужд, но должник пользовался перегородкой единолично и никому не давал ключей от нее.

В течение месяца должника не удавалось уведомить о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Заказная корреспонденция возвращалась из отделения связи как не востребованная. При выходах по месту жительства должника двери никто не открывал. Взыскатель наблюдал за квартирой и однажды сообщил судебному приставу о том, что должник наконец-то дома. Пристав сразу выехал по адресу.

Мужчина совершенно спокойно открыл приставу дверь и по существу исполнительного производства пояснил, что сразу после решения суда он передал ключи от двери в спорное помещение работникам ЖЭУ (то есть - пользуйтесь, кто хотите). Выйдя из квартиры судебный пристав позвонит в дверь взыскателю и рассказал ему об этом. А взыскатель-то был не в курсе!

В виду отсутствия претензий к соседу (т.к. пользоваться «закутком» по своему усмотрению может каждый) взыскатель отозвал исполнительный лист. Все остались довольны.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области