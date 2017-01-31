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31.01.2017 12:30

Прокуратура потребовала заблокировать интернет-сайты, содержащие информацию, запрещенную к распространению в России

В ходе мониторинга средств массовой информации прокуратурой Печенгского района в сети «Интернет» выявлены информационные ресурсы, содержащие информацию, запрещенную к распространению на территории Российской Федерации.

На данных страницах предлагалось любому желающему купить медицинские справки, справки о кодировании, направлении на госпитализацию, методов от прививок, освобождение от физкультуры и др. Использование услуг, предложенных на указанных информационных ресурсах, в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях и Уголовным кодексом РФ влечет за собой административную или уголовную ответственность, в связи с чем, в соответствии с ФЗ № 149 «Об информации, информационных технологиях и защите информации» является запрещенной к распространению в РФ и подлежит блокировке.
В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой в суд направлены 3 исковых заявления о признании такой информации запрещенной и внесения данных сайтов в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Исковые заявления находятся на рассмотрении в Печенгском районном суде Мурманской области.

Прокуратура Мурманской области
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