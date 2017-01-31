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31.01.2017 09:40

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 января

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 января.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 30 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 1 ФЕВРАЛЯ пр. Кольский, 38
С 9 ЧАСОВ 30 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 31 ЯНВАРЯ ул. Копытова, 31, 32

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09:00 – ДО ОКОНЧАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ул. Зои Космодемьянской, 2, 2 (корп. 1), 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 20.00 ул. Максима Горького, 14
ул. Советская, 14
09.00 – 17.00 ул. Ушакова, 11

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 пр. Ленина, 95, 101
ул. Папанина, 34/25

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
01.00 – 06.00 ул. Подгорная, 8, 16, 22, 39, 41, 52, 54, 64, 72
ул. Пригородная, 1, 1а, 17а, 18, 23, 28, 43
ул. Фестивальная, 2, 4, 7, 9, 20, 21, 24, 30, 31

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
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