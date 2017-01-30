Наталия Бурдина.

В Мурманске на Зои Космодемьянской сегодня временно ограничили движение транспорта для того, чтобы дорожные службы смогли убрать улицу от снега. Проезд запрещен, стоянка и остановка тоже - об этом водителей предупреждали дорожные знаки. Но автовладельцы, не обращая на них никакого внимания, продолжали свой путь в том же направлении. Спецтехнике мешали и припаркованные машины. Выезжать на одно и то же место приходится по несколько раз. Информация о том, где планируется уборка и какие улицы будут закрыты для проезда, размещена на сайте администрации Мурманска в разделе "Актуально".

Директор муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Станислав Ланин: "Мы разместили всю информацию во всевозможных СМИ для того, чтобы уведомить владельцев транспортных средств не ставить машины или хотя бы убирать их на время производства работ. Как мы видим, машины не убраны, инспекторы ГИБДД передают номера, обзванивают владельцев, но культура наших владельцев оставляет желать лучшего, не всегда они выходят и перемещают свои транспортные средства".





