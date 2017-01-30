В Мурманске задержаны организаторы канала незаконной миграции

Алексей Котович.

Двое подозреваемых - житель Североморска и мурманчанин (действующий сотрудник Службы судебных приставов) попытались подкупить полицейского из Управления по вопросам миграции с тем, чтобы он незаконно оформил тринадцати иностранным гражданам разрешение на временное проживание в России. Сотрудник полиции, получив такое предложение, доложил о попытке подкупа своему руководству. При передаче денег - 195 тысяч рублей - участники преступной группы были схвачены. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Следователь СУ СК России по Мурманской области Александр Горбунов: "В отношении гражданина города Мурманска 1984 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении гражданина 1958 года рождения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста".









