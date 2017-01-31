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31.01.2017 09:05

В Мурманском областном краеведческом музее начала работу выставка агитационного плаката "Пропаганда"

Анастасия Русинова.

"Пропаганда". Выставка агитационного плаката - в областном краеведческом музее. Ее подготовили совместно с Генеральным консульством Королевства Норвегия в Мурманске. Лаконичный формат коротких лозунгов в соседней стране стал популярным в начале XX века - именно благодаря влиянию советского плаката. В экспозиции - 19 работ - 30-60-х годов. Норвежские - это политическая партийная агитация, советские представляют успехи сельского хозяйства того времени, призывают вести здоровый образ жизни.
Заместитель директора по развитию Мурманского областного краеведческого музея Наталья Викторова: "Советскую часть коллекции собирал консул по чрезвычайным ситуациям Ойвинд Нордслеттен. И в этот раз 6 февраля в 18.00 пройдет его лекция у нас в музее, на которой он расскажет о собирательстве и коллекционировании, о плакатом искусстве".


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